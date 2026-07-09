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09 июля 2026 в 05:05

Трамп раскрыл главные факторы сокращения контингента США в Европе

Трамп: вопрос вывода военных США из Европы зависит от ситуации с Гренландией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам пресс-пула Белого дома, что не принял окончательного решения относительно возможного сокращения присутствия американских военных в Европе. Он уточнил, что многое в этом вопросе будет зависеть от урегулирования ситуации с Гренландией.

Президент указал, что исход этой сделки является ключевым фактором, а также большое значение будет иметь позиция Ирана. Трамп отметил, что Иран сейчас выражает готовность помочь, хотя, по его мнению, делает это слишком поздно.

Многое будет зависеть от Гренландии — удастся ли нам заключить хорошую сделку по Гренландии. И многое будет зависеть от Ирана <...>. По сути, большого объема боевых действий уже не осталось, но многое будет зависеть от Ирана, — констатировал Трамп.

Ранее издание Handelsblatt допустило, что вывод американских войск из Германии может привести к катастрофическим последствиям для экономики местных муниципалитетов, что сопоставимо с закрытием градообразующих предприятий. По данным Пентагона, в течение 6–12 месяцев ФРГ покинут около 5 тыс. военнослужащих.

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Дональд Трамп
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