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09 июля 2026 в 10:13

Президент Литвы прокомментировал слова Трампа о Гренландии

Науседа назвал импровизацией слова Трампа о Гренландии

Гитанас Науседа Гитанас Науседа Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Литвы Гитанас Науседа назвал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов, импровизацией. Свою позицию он озвучил в эфире национального радио LRT.

Науседа также подчеркнул, что государства должны уважать суверенитет друг друга. По его словам, этот принцип распространяется и на страны — участницы НАТО.

Ранее Трамп говорил, что Гренландия не должна быть подконтрольна Дании. Он высказал свое мнение во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Американский лидер назвал остров «важной частью для США», вокруг которой находятся «китайские и российские корабли».

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе в целом удалось разрешить ситуацию вокруг Гренландии. Он убежден, что окончательно решить эту проблему можно с помощью трехсторонних переговоров США, Дании и Гренландии, а также усиления безопасности в Арктике. Также сообщалось, что президент США не оставил планов взять Гренландию под контроль. Тем не менее американский лидер несколько снизил активность в этом вопросе.

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