Президент Литвы прокомментировал слова Трампа о Гренландии

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов, импровизацией. Свою позицию он озвучил в эфире национального радио LRT.

Науседа также подчеркнул, что государства должны уважать суверенитет друг друга. По его словам, этот принцип распространяется и на страны — участницы НАТО.

Ранее Трамп говорил, что Гренландия не должна быть подконтрольна Дании. Он высказал свое мнение во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Американский лидер назвал остров «важной частью для США», вокруг которой находятся «китайские и российские корабли».

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе в целом удалось разрешить ситуацию вокруг Гренландии. Он убежден, что окончательно решить эту проблему можно с помощью трехсторонних переговоров США, Дании и Гренландии, а также усиления безопасности в Арктике. Также сообщалось, что президент США не оставил планов взять Гренландию под контроль. Тем не менее американский лидер несколько снизил активность в этом вопросе.