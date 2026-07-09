Раскрыты масштабы новых ударов США по Ирану

Новая волна американских ударов по Ирану станет более масштабной, чем те, которые произошли во вторник, 7 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США. Американские военные намерены ослабить Тегеран в ответ на атаку на коммерческие суда в Ормузском проливе, говорится в статье.

При этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) уже подтвердило факт возобновления боевых вылетов. Если предыдущая атака носила, по оценкам аналитиков, ограниченный характер, то предстоящая волна бомбардировок обещает стать одним из самых крупных однодневных ударов за последние месяцы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новая волна ударов по Ирану является ответной мерой за недавние атаки, якобы проведенные Тегераном на суда в Ормузском проливе. Он сопроводил публикацию снимком с горящим объектом, предположительно, на территории Исламской Республики.

Позже политолог-американист Малек Дудаков допустил, что США стремятся добиться реванша в противостоянии с Ираном, используя тактику эмоциональных качелей. По его мнению, текущая ситуация вокруг Тегерана характеризуется затяжным состоянием, когда нет ни открытой войны, ни установленного мира.