Российским пенсионерам напомнили о льготах, которыми пользуются не все

Российским пенсионерам напомнили о льготах, которыми пользуются не все Минфин РФ: пенсионерам и предпенсионерам положены налоговые льготы на имущество

Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста могут воспользоваться рядом налоговых преференций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. В ведомстве напомнили, что льготы распространяются на имущественные и земельные налоги, а также на доходы в виде государственных пенсий и социальных доплат.

Льгота распространяется на один объект капитального строительства каждого вида: жилой дом, квартира, гараж, машино-место, — перечислили в ведомстве.

Если у гражданина есть несколько объектов одного типа, например две квартиры или два гаража, освобождение автоматически применяется к тому из них, по которому сумма налога выше. Когда льготу необходимо оформить на другой объект, следует направить соответствующее заявление через личный кабинет налогоплательщика либо обратиться в МФЦ.

Помимо этого, пенсионеры и предпенсионеры имеют право на вычет по земельному налогу. Он предоставляется в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров одного земельного участка.

Ранее стало известно, что в мае 2026 года средняя пенсия трудоустроенных граждан России превысила отметку в 30 тыс. рублей в 10 субъектах РФ. В целом по стране этот показатель составляет 23 721 рубль.