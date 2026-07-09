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09 июля 2026 в 01:45

«Расходный материал»: Захарова указала на цинизм НАТО в отношении украинцев

Захарова: украинцы стали всего лишь расходным материалом НАТО ради геополитики

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Североатлантический альянс рассматривает граждан Украины лишь как ресурс для удовлетворения своих геополитических целей, цитирует пресс-служба МИД РФ представителя ведомства Марию Захарову. Дипломат отметила, что при этом власть имущие на Западе игнорируют интересы как простых европейцев, так и самих украинцев.

По словам Захаровой, в ходе саммита НАТО Киеву было обещано в текущем году военное содействие на сумму €70 млрд. Причем аналогичный уровень поддержки планируется сохранить в 2027 году.

При этом интересы простых европейцев власть предержащие на Западе как всегда не учитывают, не задумываясь и о судьбе украинцев, которых рассматривают лишь в качестве расходного материала для удовлетворения своих геополитических амбиций, — резюмировала дипломат.

Ранее Захарова предупредила, что безответственные решения, принятые на саммите НАТО, могут спровоцировать катастрофу для всего мирового сообщества. Она напомнила высказывание генсека Альянса Марка Рютте, заявившего, что «нет времени на раздумья».

Россия
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Мария Захарова
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