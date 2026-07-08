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08 июля 2026 в 23:52

Французские следователи провели с Павлом Дуровым многочасовой допрос

AFP: французские следователи вновь допросили Павла Дурова

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
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Французские следователи провели очередной допрос сооснователя Telegram Павла Дурова, который длился более шести часов, сообщает агентство AFP. Это стало четвертым вызовом предпринимателя в рамках расследования, начатого против него в 2024 году.

Правозащитники также объявили о намерении оспаривать действия французской юстиции как на территории Франции, так и в европейских инстанциях. Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года по обвинению в соучастии в администрировании сетевой платформы с целью проведения незаконных транзакций в составе преступной группы. Прокуратура Парижа указала, что данное правонарушение может повлечь тюремное заключение на срок до десяти лет и штраф в размере €500 тыс.

Ранее Дуров заявлял, что запрет социальных сетей для британских подростков младше 16 лет, который анонсировал премьер-министр Кир Стармер, не защитит детей, а лишь создаст дополнительные риски. Ни один закон, считает он, не заменит «хорошего воспитания».

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