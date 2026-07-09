«Будет хуже»: Трамп пригрозил Ирану эскалацией Трамп назвал удары по Ирану возмездием за атаки на суда в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что новая волна ударов по Ирану является ответной мерой за недавние атаки, якобы проведенные Тегераном на суда в Ормузском проливе. Он сопроводил публикацию снимком с горящим объектом, предположительно, на территории Исламской Республики.

Это возмездие за вчерашние удары по судам со стороны Ирана. Если это повторится, будет еще хуже, — написал Трамп.

Ранее республиканец указал, что США готовятся к новым ударам по объектам в Иране. Американский лидер добавил, что военные уже провели ночную атаку и имеют потенциал для повторения таких действий.

Позже политолог-американист Малек Дудаков допустил, что США стремятся добиться реванша в противостоянии с Ираном, используя тактику эмоциональных качелей. По его мнению, текущая ситуация вокруг Тегерана характеризуется затяжным состоянием, когда нет ни открытой войны, ни установленного мира.

Кроме того, Трамп пригрозил, что США рассматривают силовой вариант в отношении Ирана, включая возможный захват острова Харк и возврат к морской блокаде. По словам американского президента, Тегеран не в силах воспрепятствовать таким шагам Вашингтона.