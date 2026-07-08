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08 июля 2026 в 20:17

Генсек ООН испугался войны между США и Ираном

Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за эскалации конфликта США и Ирана

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
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Возобновление боевых действий в акватории Персидского залива вызывает серьезные опасения у генсека ООН Антониу Гутерриша, поскольку это может перечеркнуть все дипломатические достижения между Тегераном и Вашингтоном, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. Гутерриш считает, что полномасштабный конфликт обернется катастрофой для народов Ближнего Востока и нанесет удар по глобальной экономике, передает ТАСС.

Глава организации также обратился к сторонам с призывом проявить максимальную выдержку и не допустить дальнейшего обострения. Он настаивает на безотлагательном возвращении за стол переговоров и решении всех спорных вопросов мирным путем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовятся к новым ударам по объектам в Иране в ближайшее время. Американский лидер уточнил, что военные уже провели ночную атаку и имеют потенциал для повторения таких действий.

Кроме того, Трамп также пригрозил, что США рассматривают силовой вариант в отношении Ирана, включая возможный захват острова Харк и возврат к морской блокаде. По словам американского президента, Тегеран не в силах воспрепятствовать таким шагам Вашингтона.

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