Трамп сделал изрядный крюк по пути из Турции в США Трамп в Великобритании сменил президентский борт по дороге из Турции в США

Президент США Дональд Трамп сделал остановку в Великобритании, чтобы пересесть на свой новый самолет во время перелета из Анкары в Вашингтон. Он сообщил в своей социальной сети Truth Social, что этот лайнер ранее прибыл на британскую авиабазу Милденхолл для демонстрации американским военнослужащим.

Мы только что приземлились и встретились с нашим новым президентским самолетом, который ранее был отправлен на авиабазу британских ВВС Милденхолл, чтобы мы могли показать его замечательным военнослужащим по просьбе всего личного состава базы, — написал Трамп.

Новый самолет Boeing VC-25B Bridge был подарен республиканцу королевской семьей Катара в 2025 году. До этого американские лидеры более 30 лет летали на лайнере Boeing 747-2.

Ранее Дональд Трамп высказал убеждение, что на него могут совершить покушение. Во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре глава Белого дома отметил, что он стал для Ирана «целью номер один». По его словам, его не волнует возможное покушение на жизнь, и он отметил, что просто делает свою работу.