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19 июня 2026 в 17:14

«Это воровство»: член СВОП о намерении США использовать российские активы

Член СВОП Климов: вред от использования российских активов испытают только США

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вред от использования российских активов испытают только сами Соединенные Штаты, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Так он прокомментировал намерение группы американских сенаторов позволить Украине использовать средства Центрального банка РФ на закупку военного оборудования. По словам Климова, подобные шаги Вашингтона подрывают доверие к доллару и в конечном счете отпугнут международных инвесторов.

Как объяснял сам Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru): «Использование активов РФ — это воровство». Одно дело, когда вам не дают распоряжаться вашими средствами, объясняя это некими соображениями политического или иного характера. Другое дело, когда деньги у вас взяли и отобрали. Причем забрали, чтобы использовать средства по своему усмотрению. Вся ситуация — это раскрытый грабеж. Если Соединенные Штаты направят замороженные средства РФ Украине, то желающих хранить свои деньги в долларах будет все меньше. Трамп это не просто понимает, он это публично объясняет. Что там будет на самом деле, мне трудно сказать. Но в любом случае наибольший вред от этого всего испытают США, — пояснил Климов.

Ранее глава Минобороны Британии Дэн Джарвис заявил, что Лондон до конца года передаст Киеву 150 тыс. беспилотников и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны. По его словам, поставки будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов.

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Украина
Андрей Климов
Дмитрий Бугров
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Юлия Барышникова
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