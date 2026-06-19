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19 июня 2026 в 17:24

«Нужно держать в здравом уме»: Трамп о своем отношении к Нетаньяху

Трамп заявил, что ему приходится держать Нетаньяху в здравом уме

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил порталу Axios, что у него хорошие отношения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. При этом он добавил, что ему приходится держать Нетаньяху «в здравом уме».

Они (отношения. — NEWS.ru) хорошие, но нам нужно держать его немного в здравом уме, — сказал Трамп.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху. По данным издания, в последние недели между ними усилилось напряжение, так как Трамп выступал за завершение конфликта с Ираном, а Нетаньяху — за продолжение военных действий.

До этого президент США заявил, что Нетаньяху должен вести себя более ответственно по отношению к Ливану. При этом лидер Соединенных Штатов отметил, что у них были хорошие отношения.

9 июня Трамп предупредил Нетаньяху о возможном отказе в помощи при новых обстрелах. Он отметил, что к нему обращались страны-посредники между США и Израилем. Они попросили Белый дом оказать давление на Нетаньяху. По словам главы Белого дома, таких стран было пять.

США
Дональд Трамп
Израиль
Биньямин Нетаньяху
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