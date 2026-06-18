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18 июня 2026 в 13:48

Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху

WSJ: Трамп устал от звонков Нетаньяху по поводу новых ударов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. По данным издания, в последние недели между ними усилилось напряжение, так как Трамп выступал за завершение конфликта с Ираном, а Нетаньяху — за продолжение военных действий.

Биби (Биньямин Нетаньяху. — NEWS.ru) объясняет президенту [Дональду Трампу], почему ему нужно что-то взорвать, почему израильская разведка знает, как это сделать и когда, а президент слушает. Звонки обычно одинаковые, — приводит его слова газета.

Кроме того, как утверждают источники WSJ, при обсуждении ситуации в Ливане на одном из недавних разговоров Трамп спросил Нетаньяху, зачем тот «взрывает здания», и потребовал прекратить подобные действия. По их данным, после таких бесед президент США стал чаще интересоваться у своей администрации, насколько достоверны заявления израильского премьера.

Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху должен вести себя более ответственно по отношению к Ливану. При этом лидер США отметил, что у них были хорошие отношения.

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Израиль
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