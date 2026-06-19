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19 июня 2026 в 15:01

Российская ПВО сбила более 200 дронов за шесть часов

Минобороны сообщило об уничтожении 216 украинских БПЛА над регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями регионов РФ и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. Интенсивная работа сил ПВО велась в течение утра и первой половины дня.

В военном ведомстве уточнили, что перехваты и уничтожение целей производились в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени. Беспилотники самолетного типа были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении в Киеве предприятий по сборке беспилотников и боеприпасов к ним. В ведомстве также отметили, что удар был нанесен по заводу «Радар», который занимался производством комплектующих для БПЛА.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные пресекли попытку прорыва украинских сил на Добропольском направлении. Колонна бронетехники штурмового полка ВСУ выдвинулась от населенного пункта Сергеевка в сторону Красноармейска..

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