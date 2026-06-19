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19 июня 2026 в 15:48

Врач объяснил, при какой температуре нельзя купаться

Врач Кондрахин: купаться в воде температурой ниже 21 градуса смертельно опасно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Купаться в воде с температурой ниже 21 градуса смертельно опасно, рассказал «Москве 24» врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он отметил, что допустимо помочить ноги или один раз быстро окунуться.

Однако совершать заплывы очень опасно. При температуре воды ниже 21 градуса человек быстро переохлаждается, из-за чего может произойти спазм икроножных мышц. В результате потеряется способность чувствовать ноги и можно легко утонуть, — рассказал Кондрахин.

Врач подчеркнул, что дети, пожилые и люди с сердечно-сосудистыми проблемами особенно уязвимы, так как их организм быстрее переохлаждается. По его словам, лучше купаться, когда температура воды прогреется до 24 градусов.

Ранее врач — анестезиолог-реаниматолог Фируз Ашуров рассказал, что во время купания в грозу можно получить удар током. Он отметил, что такой удар может быть смертельно опасным.

Здоровье
купание
переохлаждение
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