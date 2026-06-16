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16 июня 2026 в 13:01

Реаниматолог объяснил, почему нельзя купаться в грозу

Реаниматолог Ашуров: во время купания в грозу можно получить удар током

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Во время купания в грозу можно получить удар током, рассказал LIFE.ru врач анестезиолог-реаниматолог в ГКБ им. М.Е. Жадкевича Фируз Ашуров. Он отметил, что такой удар может быть смертельно опасным.

Даже если молния ударила не прямо в человека, а в воду рядом, ток быстро распространяется по поверхности водоема. Этого достаточно для остановки сердца, дыхания, потери сознания и утопления, — рассказал Ашуров.

Реаниматолог подчеркнул, что упавшие провода и поврежденные линии электропередачи также представляют опасность. По его словам, в случае электротравмы счет может идти на минуты.

Ранее научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков рассказал, что для защиты от шаровой молнии необходимо закрыть все окна и двери. Он отметил, что в домах необходимо также закрывать дымоход.

Здоровье
грозы
молнии
купания
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