Министерство обороны России располагает новыми материалами, касающимися военно-биологической деятельности Пентагона, и в настоящее время проводит их тщательный анализ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев. По его словам, которые передает пресс-служба МО, ведомство намерено и дальше изучать поступающую информацию по данному направлению.

Минобороны России продолжит анализ поступающей информации. Определенный пласт очень серьезных новых материалов у нас уже имеется. Проводится анализ этих материалов и изучение соответствующих документов, — сказано в сообщении.

Ранее Ртищев заявил, что США привлекали к своим военно-биологическим исследованиям крупные американские научные организации и фармацевтические компании. По его словам, главными подрядчиками были «Метабиота», «Блэк энд Вич» и «Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл».

До этого стало известно, что США изучали в своих биолабораториях на территории Украины заболевания, которые не свойственны этому региону. Причем Вашингтон всячески пытался скрыть от общественности факты существования этих лабораторий.