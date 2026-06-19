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19 июня 2026 в 16:24

Набиуллина выступила против раздачи дешевых денег

Набиуллина сочла популизмом ускорение экономики в виде раздачи дешевых денег

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Разговоры о легких способах ускорения экономики через раздачу дешевых денег представляют собой популизм, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора. Она отметила, что ситуация на фондовом рынке не нуждается в государственных интервенциях.

Какие-то легкие [рецепты]: «раздадим дешевые деньги, и у всех будет долгий устойчивый экономический рост» — это нереально. Это такой популизм, — заявила глава ЦБ.

Ранее Центральный банк России в ходе заседания 19 июня принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Регулятор отметил, что рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года.

Набиуллина также заявила, что дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России заранее не определено. Она также сообщила по итогам заседания совета директоров регулятора, что это касается и размера каждого следующего шага снижения.

Экономика
Россия
Эльвира Набиуллина
ЦБ РФ
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