Лавров ответил на вопрос о визите американских переговорщиков в Москву Лавров: сроков визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет

Сроков визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера пока нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции. По его словам, в Вашингтоне были заняты урегулированием конфликта на Ближнем Востоке. Трансляция выступления Лаврова велась на сайте МИД РФ.

Сроков [визита] пока нет. Уиткофф и Кушнер были заняты иранской проблематикой, — подчеркнул министр.

Ранее политолог Геворг Мирзаян выразил мнение, что Евросоюз готов к переговорам с Россией только со своей повесткой без учета позиции Москвы. Он отметил, что в ходе разговора представители ЕС попытаются лоббировать свои интересы, которые не устраивают российскую сторону.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Украина сейчас находится в очень трудном положении. Несмотря на это, Киев ведет политику, не нацеленную на ведение переговоров с Московой, добавил пресс-секретарь российского лидера.