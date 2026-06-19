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19 июня 2026 в 15:08

Лавров ответил на вопрос о визите американских переговорщиков в Москву

Лавров: сроков визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сроков визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера пока нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции. По его словам, в Вашингтоне были заняты урегулированием конфликта на Ближнем Востоке. Трансляция выступления Лаврова велась на сайте МИД РФ.

Сроков [визита] пока нет. Уиткофф и Кушнер были заняты иранской проблематикой, — подчеркнул министр.

Ранее политолог Геворг Мирзаян выразил мнение, что Евросоюз готов к переговорам с Россией только со своей повесткой без учета позиции Москвы. Он отметил, что в ходе разговора представители ЕС попытаются лоббировать свои интересы, которые не устраивают российскую сторону.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Украина сейчас находится в очень трудном положении. Несмотря на это, Киев ведет политику, не нацеленную на ведение переговоров с Московой, добавил пресс-секретарь российского лидера.

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