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19 июня 2026 в 12:48

В Кремле указали на нежелание Киева вести переговоры с Москвой

Песков: Киев не стремится вести переговоры, несмотря на трудное положение

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Украина находится в очень трудном положении, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что, несмотря на это, Киев ведет политику, не нацеленную на ведение переговоров с РФ, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны, — сказал Песков.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что пожар в Киево-Печерской лавре был намеренно организован по приказу президента Украины Владимира Зеленского накануне саммита G7 с целью отвлечь внимание от обвинений в террористических атаках на Россию. Все это, по мнению спикера ГД, наглядно отражает саму суть действующей власти в этой республике.

До этого стало известно, что Зеленский на собрании Европейского совета предупредил, что Киеву потребуется дополнительный пакет помощи. По его словам, это необходимо, чтобы страна смогла пережить еще одну зиму. Для этих целей он призвал разблокировать средства European Peace Facility (Европейский фонд мира) в размере €6 млрд (440 млрд рублей).

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