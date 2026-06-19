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19 июня 2026 в 11:44

Володин раскрыл, зачем Зеленский устроил пожар в Лавре

Володин заявил, что Зеленский повредил Лавру для отвода глаз от преступлений

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Пожар в Киево-Печерской лавре был намеренно организован по приказу президента Украины Владимира Зеленского накануне саммита G7 с целью отвлечь внимание от обвинений в террористических атаках на детей и мирных граждан в России, заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в интервью ИС «Вести». Все это, по мнению спикера ГД, наглядно отражает саму суть действующей власти в бывшей советской республике.

Что касается Лавры, это все действия рук Зеленского. Причем они это все сотворили в преддверии форума G7 для того, чтобы отвести от себя обвинения в террористических атаках и на детские образовательные учреждения, и на автобусы мирных граждан [в России]. Это суть именно неонацистского режима, — заявил председатель ГД.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с попаданием ракеты в Киево-Печерскую лавру стал прямым следствием поставок Западом неисправных вооружений, которые впоследствии применяются против украинских граждан. В оборонном ведомстве России сообщали, что комплекс зданий монастыря был поражен в ночь на 15 июня ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов подчеркнул, что ВСУ неслучайно выбрали Киево-Печерскую лавру в качестве объекта атаки. Он отметил, что Киев неоднократно пытался взять монастырь под свой контроль.

Власть
Россия
Владимир Зеленский
Вячеслав Володин
Киево-Печерская лавра
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