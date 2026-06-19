Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 14:30

Политолог ответил, готов ли Евросоюз к переговорам с Россией

Политолог Мирзаян: Евросоюз готов к переговорам с РФ только со своей повесткой

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз готов к переговорам с Россией только со своей повесткой без учета позиции Москвы, заявил «Ридусу» политолог Геворг Мирзаян. Он отметил, что в ходе разговора представители ЕС попытаются требовать свои условия, которые не устраивают российскую сторону.

Это переговоры с европейской повесткой, включая вывод российских войск с российских территорий, выплаты репараций Украине и другое. Вот что они пока понимают под переговорами. Понятно, что нас эти переговоры не устраивают, — рассказал Мирзаян.

Политолог подчеркнул, что сейчас в Евросоюзе не рассчитывают на перспективные переговоры. По его словам, их целью является не допустить, чтобы геополитические конфликты решались только с участием США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Европе для участия в переговорах следует ознакомиться с реальным положением дел, в том числе в украинском конфликте. По его словам, сейчас ЕС пытается говорить с Россией с позиции силы и исходя из якобы слабости РФ.

Европа
Евросоюз
Украина
Россия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто-то должен защищать»: Набиуллина сравнила ЦБ с вратарем
Стало известно, как изменилось отношение россиян к поездкам на такси
Петербуржцу вынесли приговор за смертельное ДТП
Столкнувшего ребенка к крокодилу британца отпустили под залог
Иран снова закрыл Ормузский пролив
Врач объяснил, при какой температуре нельзя купаться
Политолог ответил, какие страны ЕС выступают против переговоров с Россией
Набиуллина рассказала о своей болезни
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
Набиуллина раскрыла три сценария по ключевой ставке
Набиуллина объявила о снижении инфляции в России с важной оговоркой
Набиуллина указала на рост одного показателя в экономике
Психолог объяснил, в чем главная проблема приложений для знакомств
Набиуллина объяснила, с чем связан высокий разброс зарплат в России
«Жуткое преступление»: в СНГ ответили на удар БПЛА по автобусу с детьми
«Преступление против Бога»: депутат о гибели девочки в результате атаки ВСУ
Погода в Москве в субботу, 20 июня: комфортное тепло до +21 и дожди
Лоза ответил, какие отечественные исполнители ему нравятся
Город в Сибири столкнулся с нашествием мошкары из-за аномальной погоды
Аналитик объяснил, почему ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.