Политолог ответил, готов ли Евросоюз к переговорам с Россией Политолог Мирзаян: Евросоюз готов к переговорам с РФ только со своей повесткой

Евросоюз готов к переговорам с Россией только со своей повесткой без учета позиции Москвы, заявил «Ридусу» политолог Геворг Мирзаян. Он отметил, что в ходе разговора представители ЕС попытаются требовать свои условия, которые не устраивают российскую сторону.

Это переговоры с европейской повесткой, включая вывод российских войск с российских территорий, выплаты репараций Украине и другое. Вот что они пока понимают под переговорами. Понятно, что нас эти переговоры не устраивают, — рассказал Мирзаян.

Политолог подчеркнул, что сейчас в Евросоюзе не рассчитывают на перспективные переговоры. По его словам, их целью является не допустить, чтобы геополитические конфликты решались только с участием США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Европе для участия в переговорах следует ознакомиться с реальным положением дел, в том числе в украинском конфликте. По его словам, сейчас ЕС пытается говорить с Россией с позиции силы и исходя из якобы слабости РФ.