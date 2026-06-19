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19 июня 2026 в 12:47

Песков дал совет Европе по переговорам

Песков: Европе следует ознакомиться с реальным положением дел на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Европе для участия в переговорах следует ознакомиться с реальным положением дел, в том числе в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас ЕС пытается говорить с Россией с позиции силы и исходя из якобы слабости РФ, передает пресс-служба Кремля.

Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте, — заявил он

Песков добавил, что президент Владимир Путин и российская сторона готовы к возобновлению диалога — но только с теми силами, которые осознают необходимость именно двустороннего общения. Такой диалог, по его словам, должен строиться на принципах взаимного общения, исключая нравоучения и выдвижение ультиматумов.

Ранее в итоговом документе саммита ЕС, посвященной Украине, сообщалось, что участники встречи не определили кандидатуру возможного переговорщика с Россией. Также они не согласовали параметры потенциального диалога.

Также контакты председателя Евросовета Антониу Кошты с Россией спровоцировали негативную реакцию ряда европейских правительств. По имеющимся данным, в ходе саммита ЕС в Брюсселе выяснилось, что значительная часть европейских лидеров не была поставлена в известность о переговорах с Москвой.

Дмитрий Песков
ЕС
Власть
Украина
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