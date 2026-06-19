Стало известно, как изменилось отношение россиян к поездкам на такси Эксперт «Яндекс Такси» Малахов: порог терпения людей при поиске машин сократился

Россияне стали чаще отменять поездки на такси после 25 секунд ожидания машины, заявил в подкасте «Джентльмены предпочитают» 360.ru руководитель продукта «Яндекс Такси» Евгений Малахов. По его словам, в ответ на такую тенденцию сервис запустил таймер предсказания поиска.

Мы считали, что 30 секунд для людей — это очень долго. Потом время сократилось до 27 секунд, буквально пару недель назад — до 25 секунд, — отметил Малахов.

Он уточнил, что теперь приложение заранее сообщает пользователю, через сколько минут будет найдена машина, и предлагает ему расширить список тарифов для ускорения подбора. При массовом спросе на такси система отображает место в очереди на автомобиль.

Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ Георгий Камнев призвал разрешить в России использовать электромобили в сфере таксомоторных перевозок. Он отметил, что такая мера призвана не только обновить парк машин, но и повлиять на топливный рынок в условиях внешнего давления.