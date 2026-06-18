В России могут допустить электрокары для работы в такси Депутат Камнев призвал разрешить таксистам работать на электрокарах

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Георгий Камнев призвал разрешить в России использовать электромобили в сфере таксомоторных перевозок. В беседе с NEWS.ru он отметил, что такая мера призвана не только обновить парк машин, но и повлиять на топливный рынок в условиях внешнего давления.

Мы совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым предложили отменить для такси требование об обязательной локализации производства автомобилей в РФ, если речь идет об электромобилях. Это позволит стимулировать их более широкое использование, расширит пул марок транспортных средств, которые будут допущены к рынку таксоперевозок, сделав их доступнее для населения, а также снизит потребление бензина в стране. Такой подход исключит дефицит топлива и остановит рост цен на топливо. Сейчас это особенно актуально из-за международных санкций и атак на объекты энергетического комплекса, — сказал Камнев.

Он добавил, что также подготовлено обращение в правительство РФ с предложением отменить утильсбор на ввозимые в страну электромобили. По словам депутата, это позволит сделать их доступнее и мотивировать граждан выбирать машины, которые не вредят экологии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге до 2030 года планируется отмена транспортного налога для электромобилей и машин, работающих на природном газе. Законопроект был одобрен муниципальными депутатами в первом чтении.