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09 июня 2026 в 12:49

В Петербурге обнулили транспортный налог для некоторых видов авто

В Петербурге отменили транспортный налог для электрокаров и машин на газе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге до 2030 года планируется отмена транспортного налога для электромобилей и автомобилей, работающих на природном газе, стало известно из сообщения в Telegram-канале городской думы. Законопроект был одобрен депутатами в первом чтении.

Депутаты приняли в первом чтении инициативу губернатора о налоговых льготах для транспорта на электродвигателях и газомоторном топливе, — следует из сообщения.

Однако льгота не будет применяться к дорогостоящим автомобилям. Кроме того, губернатор Александр Беглов выступил с инициативой о введении новых ставок транспортного налога. Как пояснил в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок, для грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил она составит 65 рублей, свыше 250 л.с. — 85 рублей, а для автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л.с. — 100 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 июня вступили в силу новые правила пожарной безопасности для автостоянок. МЧС России разъяснило, что эти изменения не запрещают парковку электромобилей. Электрокары можно оставлять на открытых площадках, и дополнительные запреты не введены.

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Санкт-Петербург
электрокары
транспортный налог
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