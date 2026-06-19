Петербуржцу вынесли приговор за смертельное ДТП Петербуржец получил полтора года принудительных работ после смертельного ДТП

В Санкт-Петербурге местный житель получил полтора года принудительных работ после смертельного ДТП, сообщает Neva.today. Он врезался в ограду моста из-за превышения скорости.

Сообщается, что в результате столкновения скончался пассажир, находившийся в автомобиле. Водитель признал вину, дело было рассмотрено в особом порядке.

Жителю Санкт-Петербурга присудили год и шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты, а также запретили водить автомобиль на два года. Суд удовлетворил гражданский иск на общую сумму 1,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся с машиной скорой помощи на трассе в Башкирии, жертвами ДТП стали три человека, включая двух медиков, а водитель спецтранспорта получил тяжелые травмы. Авария произошла на 80-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит.