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19 июня 2026 в 15:56

Петербуржцу вынесли приговор за смертельное ДТП

Петербуржец получил полтора года принудительных работ после смертельного ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге местный житель получил полтора года принудительных работ после смертельного ДТП, сообщает Neva.today. Он врезался в ограду моста из-за превышения скорости.

Сообщается, что в результате столкновения скончался пассажир, находившийся в автомобиле. Водитель признал вину, дело было рассмотрено в особом порядке.

Жителю Санкт-Петербурга присудили год и шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты, а также запретили водить автомобиль на два года. Суд удовлетворил гражданский иск на общую сумму 1,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся с машиной скорой помощи на трассе в Башкирии, жертвами ДТП стали три человека, включая двух медиков, а водитель спецтранспорта получил тяжелые травмы. Авария произошла на 80-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит.

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