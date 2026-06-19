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19 июня 2026 в 17:01

Раскрыто, к какой «медвежьей услуге» приведет ЕС русофобия Макрона и Мерца

Депутат Толмачев: Мерц и Макрон тянут за собой Евросоюз на дно из-за русофобии

Александр Толмачев Александр Толмачев Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц тянут ЕС на дно из-за русофобии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, действия руководства Европейского совета свидетельствуют о стремлении выстроить совершенно иную модель диалога с Россией, не похожую на ту, которую продвигает Еврокомиссия.

Клинические русофобы пытаются наказать того, кто демонстрирует здравый смысл. Так можно прокомментировать критику лидеров Франции и Германии в адрес председателя Европейского совета [Антониу Кошты]. Европа неоднородна, хотя и пытается казаться монолитом. Однако внутри нее действует множество разнонаправленных политических сил со своими интересами и задачами. Руководство ЕС своими действиями показывает, что рассматривает иной вектор развития отношений с Москвой, нежели Еврокомиссия. Для Мерца и Макрона такой сигнал — это повод для опасений. Не приходится сомневаться, что их страны, да и сами горе-президент и канцлер, находятся в тяжелом кризисе. Видимо, они решили, что европейский корабль должен пойти ко дну в полном составе, — сказал Толмачев.

Ранее сообщалось, что Макрон и Мерц раскритиковали усилия Кошты по налаживанию контактов с Москвой. Речь идет о контактах в рамках урегулирования ситуации на Украине. По данным западных журналистов, глав Франции и ФРГ поддержали лидеры ряда наиболее жестко настроенных по отношению к России стран, а также представители Дании и Нидерландов.

Европа
Россия
Фридрих Мерц
Эммануэль Макрон
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
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