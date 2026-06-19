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19 июня 2026 в 16:48

ЕС направил Армении миллионы евро из-за торговых ограничений России

Еврокомиссия выделила Армении €34 млн на смягчение последствий ограничений РФ

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
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Европейская комиссия выделила Армении €34 млн (около 2,9 млрд рублей) для смягчения последствий торговых ограничений, введенных Россией в отношении армянской продукции, сообщила пресс-служба делегации ЕС в Армении. Данная финансовая помощь стала первым траншем комплексного пакета поддержки, который был анонсирован главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В заявлении уточняется, что в рамках объявленного пакета предусмотрено не только прямое финансирование, но также упрощение торговых процедур и меры солидарности для укрепления экономической устойчивости Армении. Отмечается, что особое внимание будет уделено отраслям, наиболее пострадавшим от введенных ограничений.

В их число входят агропродовольственный сектор, цветоводство и другие экспортно ориентированные направления. Для этих сфер, как поясняется в сообщении, будут запущены дополнительные инициативы по упрощению торговых процедур и целевые программы по расширению доступа на европейские рынки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения начала активный диалог по военной линии одновременно с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. Министр также подчеркнул, что республика уже имеет опыт сотрудничества с западным военным блоком.

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