Финансист объяснил, как снижение ключевой ставки скажется на кредитах Эксперт Соболев: снижение ЦБ ключевой ставки слабо скажется на кредитовании

Решение Центробанка о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов слабо отразится на ставках по кредитованию, рассказал NEWS.ru начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Он охарактеризовал шаг Банка России как осторожный.

Решение ЦБ снизить ключевую ставку до 14,25% можно охарактеризовать как неожиданно осторожное, так как рынок был уверен в смягчении монетарного курса до 14%. Регулятор оставляет запас для дальнейшего плавного смягчения денежно-кредитных условий. Решение не ускорять процесс снижения ставок объясняется параметрами бюджетной политики, которая, вероятно, потребует дополнительных стимулов и более высокой траектории ключевой ставки, чем ожидалось ранее. Ставки по кредитам и депозитам не претерпят существенных изменений, — пояснил он.

Аналитик предположил, что к началу осени с учетом инфляции и новых вводных об исполнении бюджетных обязательств ключевая ставка останется на высоком уровне — от 13,5% до 14%.

Для курса рубля ситуация на рынке выглядит позитивной. Риски его существенного падения из-за возможности более решительного снижения ставки Цб ослабли. Мы ожидаем до конца месяца колебаний доллара в пределах 70-75,50 рубля, евро — 80-87 рублей, юаня — 10,40-11 рублей, — заключил Соболев.

Ранее Центральный банк РФ в ходе заседания 19 июня принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Как отметил регулятор, рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале 2026-го.