Подросток-питбайкер обвинил сбитую пенсионерку в подставе Питбайкер из Бурятии обвинил пенсионерку в том, что она бросилась под колеса

Защита подростка, обвиняемого в наезде на пенсионерку в Бурятии, утверждает, что женщина сама бросилась под колеса мотоцикла, чтобы подставить водителя, сообщает РЕН ТВ. Дочь пострадавшей сообщила, что семья хотела добиться наказания для подростка и рассчитывала на взыскание 1,7 млн рублей компенсации.

На суде заявили, что я сама бросилась. Я никогда за 74 года не чувствовала себя такой оскорбленной и униженной, как во время этих судебных процессов, — поделилась пострадавшая.

По заявлению матери подростка, несовершеннолетний принес извинения, а семья предприняла попытку компенсировать причиненный ущерб. Однако сумма, заявленная пенсионеркой, оказалась для них финансово неподъемной, в связи с чем стороны обратились в суд для установления обоснованного размера возмещения.

Ранее сын депутата устроил гонки на питбайке с сотрудниками ГАИ в Казани. 16-летний юноша уже год катается на красно-белом мотоцикле и хвастается трюками.

До этого сообщалось, что в Татарстане могут ужесточить наказание для родителей несовершеннолетних питбакейров, которые пострадали в ДТП. В ГАИ по региону инициировали вопрос о возбуждении уголовных дел против этой категории россиян.