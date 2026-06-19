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19 июня 2026 в 16:38

Подросток-питбайкер обвинил сбитую пенсионерку в подставе

Питбайкер из Бурятии обвинил пенсионерку в том, что она бросилась под колеса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Защита подростка, обвиняемого в наезде на пенсионерку в Бурятии, утверждает, что женщина сама бросилась под колеса мотоцикла, чтобы подставить водителя, сообщает РЕН ТВ. Дочь пострадавшей сообщила, что семья хотела добиться наказания для подростка и рассчитывала на взыскание 1,7 млн рублей компенсации.

На суде заявили, что я сама бросилась. Я никогда за 74 года не чувствовала себя такой оскорбленной и униженной, как во время этих судебных процессов, — поделилась пострадавшая.

По заявлению матери подростка, несовершеннолетний принес извинения, а семья предприняла попытку компенсировать причиненный ущерб. Однако сумма, заявленная пенсионеркой, оказалась для них финансово неподъемной, в связи с чем стороны обратились в суд для установления обоснованного размера возмещения.

Ранее сын депутата устроил гонки на питбайке с сотрудниками ГАИ в Казани. 16-летний юноша уже год катается на красно-белом мотоцикле и хвастается трюками.

До этого сообщалось, что в Татарстане могут ужесточить наказание для родителей несовершеннолетних питбакейров, которые пострадали в ДТП. В ГАИ по региону инициировали вопрос о возбуждении уголовных дел против этой категории россиян.

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