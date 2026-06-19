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19 июня 2026 в 17:01

Подвиг участника СВО, точные удары «Герани»: новости СВО к вечеру 19 июня

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Участник СВО рискнул жизнью ради спасения военного врача, штурмовики группировки войск «Запад» продолжают зачистку Красного Лимана, ВС РФ с помощью дрона «Герань» уничтожили важный энергетический объект на Украине. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 19 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Российский боец совершил подвиг и спас военного врача

Российский военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, закрыл собой военного врача, спасая его от удара дрона ВСУ. Медик рассказал, что во время перемещения между позициями группу обнаружил разведывательный БПЛА противника и начал атаку. Сам медик получил осколочное ранение, спасший его боец также остался в живых.

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в российском регионе

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Операцию выполнили бойцы «Южной» группировки войск.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Минобороны РФ отметили, что российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Кутузовка и Новый Донбасс.

Минобороны раскрыло детали продвижения российских войск в Константиновке

Военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили порядка 630 зданий от бойцов украинских войск в Константиновке в ДНР, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, в ходе боев уничтожены свыше 540 военных ВСУ. Кроме того, противник потерял 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей.

В Минобороны заявили о зачистке Красного Лимана

Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают зачистку Красного Лимана, создавая условия для блокирования остатков украинских формирований, сообщили в Минобороны России. Операторы БПЛА активно применяют дроны-камикадзе и другие беспилотники для срыва контратак, ротаций и подвоза боеприпасов противника.

Кроме того, как следует из сообщения ведомства, военнослужащие группировки войск «Запад» освободили 251 здание в населенном пункте Красный Лиман за минувшую неделю. Штурмовые группы 25-й армии также овладели 37 опорными пунктами.

ВС РФ нанесли серию ударов по объектам ВСУ в ответ на атаки Киева

Российские войска за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

В результате ударов поражены объекты ОПК, а также топливно-энергетическая, транспортная и портовая инфраструктура противника. Кроме того, уничтожены и повреждены военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия.

ВС РФ ВС РФ Фото: Стрингер/NEWS.ru

Наряду с этим, российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 3909 беспилотников самолетного типа, 89 управляемых авиабомб и восемь крылатых ракет «Фламинго». В Минобороны РФ добавили, что за этот же период были перехвачены пять реактивных снарядов HIMARS.

Российские военные «Геранью» уничтожили важный для ВСУ объект

Вооруженные силы Российской Федерации с помощью дрона «Герань» уничтожили важный энергетический объект, использовавшийся ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Операция прошла в районе Золочева Харьковской области.

Кроме того, в военном ведомстве РФ сообщили, что российские военнослужащие с помощью «Гераней» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая почта» в районе Сум. Он служил площадкой для доставки, хранения и сборки БПЛА и их деталей.

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