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19 июня 2026 в 12:18

В Минобороны рассказали об освобожденных селах в ДНР

ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны России. За минувшие сутки освобождена Юрковка.

На прошедшей неделе подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Артема и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Юрковка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Кутузовка и Новый Донбасс.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударили по пункту временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины у Доброполья ДНР. По информации ведомства, российские бойцы также применили дроны «Герань».

До этого пресс-служба Минобороны сообщила, что ВС РФ нанесли удар возмездия по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

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