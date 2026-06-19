Убийство ребенка, слив данных о ПВО в Сочи: как ВСУ атакуют РФ 19 июня

Убийство ребенка, слив данных о ПВО в Сочи: как ВСУ атакуют РФ 19 июня

В ночь на 19 июня над территорией России сбили свыше 130 беспилотников. Силы ПВО также уничтожили более 10 дронов, летевших на Москву. Украинские военные продолжают наносить удары по объектам Запорожской АЭС. Под Белгородом была ранена мирная жительница в результате налета дрона. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 19 июня, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ уничтожили украинские беспилотники

Российские средства ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ за ночь, сообщила пресс-служба Минобороны в МАКСе. Дроны уничтожили в 12 регионах и над акваторией Черного моря.

В ведомстве уточнили, что беспилотники сбили в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областях. Кроме того, БПЛА были уничтожены в Крыму и в Московском регионе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки ВСУ на регион, произошедшей 19 июня, погибла восьмилетняя девочка. В момент удара она находилась дома с бабушкой в Жуковском.

В результате атаки FPV-дрона ВСУ на автомобиль в селе Погромец Волоконовского округа Белгородской области пострадала женщина, сообщил региональный оперативный штаб. Мирная жительница получила ушибы головы и бедра. Медики оказали ей помощь в Валуйской центральной районной больнице. После осмотра врачей женщина была отпущена на амбулаторное лечение.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Накануне вечером в результате атак беспилотников ВСУ на ДНР один человек погиб, еще 12 мирных жителей пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его данным, в Калининском районе Горловки дрон атаковал автозаправочный комплекс.

На трассе Донецк — Мариуполь у поворота на село Березовое в Волновахском муниципальном округе пострадала девушка 2003 года рождения. Раненым оказывается медицинская помощь. Кроме того, были повреждены три жилых дома, семь объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и семь легковых автомобилей. Разрушения были зафиксированы в Донецке, Горловке, а также в Володарском, Великоновоселковском, Кураховском, Новоазовском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах.

«За прошедшие сутки над территорией ДНР системой „Купол Донбасса“, силами ПВО и сводных мобильных огневых групп нейтрализовано и уничтожено 17 дронов противника», — сказано в сообщении штаба обороны республики.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Силы ПВО уничтожили более 10 украинских беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что утром 19 июня средства ПВО продолжили уничтожать украинские БПЛА, летевшие на столицу. К настоящему моменту были сбиты 16 беспилотников. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Как ВСУ атакуют объекты близ ЗАЭС

Транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе станции. ВСУ ударили по объекту в ночь на 19 июня. Было зафиксировано не менее 14 обстрелов.

«В результате одного из них произошло возгорание в боксе транспортного цеха», — отметили в пресс-службе ЗАЭС.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Обошлось без жертв и пострадавших. Специалисты пока не могут оценить полный масштаб ущерба из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак. Несмотря на провокации украинской армии, персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта, уточнили представители ЗАЭС.

С начала 2026 года в результате обстрелов ВСУ погибли два сотрудника Запорожской АЭС, пострадали шесть человек, заявила журналистам директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она подчеркнула, что атаки украинских военных уже не единичные и создают сложности для работы станции.

В Минобороны не комментировали эту информацию.

Как себя чувствуют пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области

Состояние госпитализированных в Минске детей, пострадавших в Брянской области в результате удара Вооруженных сил Украины, остается стабильным, сообщили журналистам в Минздраве Белоруссии. В ведомстве отметили, что пациенты провели эту ночь спокойно.

Взрослый мужчина из Белоруссии, также получивший ранения под Брянском, чувствует себя удовлетворительно. Его состояние оценивается как средней тяжести. В ближайшее время рассматривается возможность перевода пострадавшего из отделения реанимации в общую палату, уточнили в Минздраве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В салоне автобуса в момент украинской атаки 17 июня находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы, которые ехали в Геленджик на отдых (44 пассажира, из них 28 детей). В результате удара погибла женщина, пострадали пятеро детей и трое взрослых.

Румын шпионил в интересах Киева на Кубани

Краснодарский краевой суд приговорил 24-летнего гражданина Румынии к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже. По данным Центра общественных связей ФСБ России, он собирал для Украины сведения о дислокации средств ПВО в Сочи.

«Вступил в законную силу обвинительный приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Румынии <...> 2002 г. р. за разведывательную деятельность в пользу спецслужб Украины <...>. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Читайте также:

«Солнцепек» разнес объекты ВСУ под Сумами: успехи ВС РФ к утру 19 июня

Армада дронов для ВСУ и удар «Солнцепека»: новости СВО к утру 19 июня

Удары по Украине сегодня, 19 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия