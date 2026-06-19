Армада дронов для ВСУ и удар «Солнцепека»: новости СВО к утру 19 июня

Армада дронов для ВСУ и удар «Солнцепека»: новости СВО к утру 19 июня

«Солнцепек» нанес массированный удар по позициям ВСУ в Сумской области, Великобритания до конца года передаст Украине 150 тыс. беспилотников, подразделения ВДВ взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 18 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Военный эксперт оценил значение освобождения Рай-Александровки в ДНР

После освобождения Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике российские военные получили контроль над рядом стратегических высот, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, высоты в районе населенного пункта позволяют контролировать значительные участки местности.

Марочко отметил, что занятие Рай-Александровки дает российским силам как тактическое, так и стратегическое преимущество над подразделениями ВСУ, которые находятся в районе агломерации Славянск — Краматорск. После освобождения Кривой Луки в мае российские военнослужащие продолжительное время вели бои именно за высоты в районе Рай-Александровки, напомнил эксперт. Как только контроль над Рай-Александровкой установится, российские войска могут продолжить продвижение в западном направлении, одновременно выравнивая линию фронта.

Старший сержант помог уничтожить два миномета и бойцов ВСУ

Старший сержант Максим Дергоусов помог уничтожить два минометных расчета и до восьми военнослужащих ВСУ в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, позиции противника были обнаружены расчетами беспилотников.

Получив координаты целей, Дергоусов отдал приказ открыть огонь по выявленным позициям. В результате артиллерийского удара были уничтожены два минометных расчета и до восьми украинских военнослужащих.

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Операторы дронов ВС РФ помогли взять важный опорный пункт ВСУ

Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. Укрепленный район противника был выявлен в ходе воздушной разведки, подчеркнули в ведомстве.

По данным ведомства, перед штурмом операторы БПЛА обнаружили разветвленную систему укрытий противника в лесополосе. После ударов FPV-дронов штурмовые группы зачистили позиции, закрепились на них и продолжили продвижение.

«Солнцепек» уничтожил цели ВСУ одним ударом в Сумской области

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» нанес массированный удар по позициям ВСУ в Сумской области, сообщил командир взвода с позывным Пепел. В результате удара были поражены противники, а также несколько укрепленных объектов.

Командир рассказал, что после получения приказа экипаж ночью выдвинулся на огневую позицию и выполнил пристрелочный выстрел. Дальнейшая корректировка огня велась с помощью операторов беспилотников группировки «Север». Благодаря полученным данным удары были нанесены по выявленным целям.

Британия пообещала Киеву армаду дронов

Великобритания до конца года передаст Украине 150 тыс. беспилотников и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны королевства Дэн Джарвис на открытии встречи контактной группы по Украине, которая транслировалась на сайте НАТО. По его словам, поставки будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов.

По словам министра, речь идет о дронах, произведенных на Украине, а также о радарах. Общий объем пакета — 752 млн фунтов стерлингов (около 73,5 млрд рублей), средства выделяются в рамках программы ERA. Все поставки будут завершены до конца года.

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