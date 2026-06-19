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19 июня 2026 в 01:22

Старший сержант Дергоусов помог уничтожить два миномета и бойцов ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Старший сержант Максим Дергоусов помог уничтожить два минометных расчета и до восьми военнослужащих ВСУ в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, позиции противника были обнаружены расчетами беспилотников.

Получив координаты целей, Дергоусов отдал приказ открыть огонь по выявленным позициям. В результате артиллерийского удара были уничтожены два минометных расчета и до восьми украинских военнослужащих.

Также в Минобороны рассказали о действиях рядового Дениса Панюшина. Во время выполнения задачи он обнаружил замаскированное артиллерийское орудие ВСУ. Поиск цели велся в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

После обнаружения позиции Панюшин использовал ударный беспилотник и уничтожил орудие. В ведомстве подчеркнули, что поставленная задача была выполнена без потерь среди личного состава.

Ранее российские войска после освобождения Рай-Александровки сформировали сразу два огневых мешка для украинских сил к востоку от Славянска. Отмечается, что ВС России получили тактическое преимущество. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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