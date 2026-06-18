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18 июня 2026 в 18:39

Названы последствия освобождения Рай-Александровки для ВСУ

ВС России сформировали два огневых мешка для ВСУ к востоку от Славянска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Российские войска после освобождения Рай-Александровки сформировали сразу два огневых мешка для украинских сил к востоку от Славянска, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что ВС России получили тактическое преимущество. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Рай-Александровка дает тактическое преимущество нашим войскам, которые с ее освобождением сформировали сразу два огневых мешка для противника — в Никифоровке, а также окрестностях Николаевки и Пискуновки, — сообщили в силовых структурах.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Южная группировка Вооруженных сил Российской Федерации освободила 96 зданий от украинских войск в Константиновке ДНР. Штурмовые группы продолжали вести наступательные действия.

Также сообщалось, что украинская армия потеряла в зоне специальной военной операции более 21 тыс. военнослужащих с начала июня. Так, с 1-го по 16-е число текущего месяца ВСУ лишились 21 405 солдат.

До этого военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что взятие Славянско-Краматорской агломерации российскими войсками станет ударом по экономике Украины. По его мнению, потеря этих крупных городов также негативно скажется на моральном состоянии ВСУ и населения республики.

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