Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» нанес массированный удар по позициям ВСУ в Сумской области, сообщил ТАСС командир взвода с позывным Пепел. В результате удара были поражены военнослужащие противника, а также несколько укрепленных объектов.

Командир рассказал, что после получения приказа экипаж ночью выдвинулся на огневую позицию и выполнил пристрелочный выстрел. Дальнейшая корректировка огня велась с помощью операторов беспилотников группировки «Север». Благодаря полученным данным удары были нанесены по выявленным целям.

Ранее российские военные с применением авиационных бомб ФАБ-500 и ФАБ-1000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили пункты временной дислокации украинских сил в Донецкой Народной Республике и Сумской области. В результате разведывательных мероприятий были вскрыты позиции противника в населенных пунктах Сергеевка, Николаевка и Краснополье.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли удар по замаскированному блиндажу в лесном массиве у Купянска, где находились украинские операторы дронов, обстреливавшие Ковшаровку. В результате попадания боеприпаса возник сильный пожар, трое военнослужащих ВСУ погибли, еще двое получили ожоги.