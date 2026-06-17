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17 июня 2026 в 14:58

Блиндаж ВСУ с пятью военными поражен вблизи Купянска

Российские военные уничтожили блиндаж с операторами дронов под Купянском

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Российские военные нанесли удар по замаскированному блиндажу в лесном массиве у Купянска, где находились украинские операторы дронов, обстреливавшие Ковшаровку, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате попадания боеприпаса возник сильный пожар, трое военнослужащих ВСУ погибли, еще двое получили ожоги, их дальнейшая судьба остается невыясненной.

Разведчики 352-го мотострелкового полка обнаружили в лесной полосе неподалеку от Купянска хорошо замаскированное укрытие противника. Наблюдение зафиксировало присутствие внутри людей, после чего было принято решение о поражении цели. По предварительным данным, в блиндаже размещались пять украинских военных, которые вели прицельные удары по гражданской инфраструктуре Ковшаровки и препятствовали организованной эвакуации жителей.

Для ликвидации объекта использовался выстрел ВОГ-25, сброшенный с беспилотного летательного аппарата. После детонации боеприпаса в укрытии началось интенсивное горение, которое быстро распространилось на прилегающую территорию. Трое находившихся внутри получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Еще двое военнослужащих ВСУ, получив термические поражения, попытались покинуть зону пожара, однако их текущее местонахождение и состояние здоровья в настоящий момент не установлены.

Ранее представитель группировки войск «Север» заявил, что артиллеристы совместно с операторами войск беспилотных систем Вооруженных сил России за ночь уничтожили 60 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. По его словам, всего российские бойцы выполнили свыше 250 огневых задач.

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