Названо число освобожденных за неделю зданий в Красном Лимане

Названо число освобожденных за неделю зданий в Красном Лимане МО: группировка «Запад» освободила свыше 250 зданий в Красном Лимане за неделю

Военнослужащие группировки войск «Запад» освободили 251 здание в населенном пункте Красный Лиман в ДНР за минувшую неделю, сообщили в МАКС Минобороны РФ. Штурмовые группы 25-й армии также овладели 37 опорными пунктами.

В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжали зачистку Красного Лимана, создавая условия для блокирования остатков украинских формирований. Операторы БПЛА активно применяли дроны-камикадзе и другие беспилотники для срыва контратак, ротаций и подвоза боеприпасов противника.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. В операции приняли участие бойцы Южной группировки войск.