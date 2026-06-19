Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 16:57

Российский гонщик рассказал, почему «Альпин» отказался от контракта с ним

Гонщик Ломко: «Альпин» отказался от контракта из-за российского гражданства

Владислав Ломко Владислав Ломко Фото: Mps Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский гонщик Владислав Ломко рассказал, что его команды дважды отказывались от него из-за гражданства РФ. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что иногда политическая тема является реальной причиной отказа.

У меня был негативный опыт. В 2022 году фактор паспорта РФ остановил «Альпин» от того, чтобы взять меня в юниорскую программу. Иногда эта политическая тема — просто легкое оправдание, а иногда реальная причина отказа. В 2024 году мы договорились с LMP2. Оказалось, что отец сокомандника работает, условно, с немецким правительством — им вообще никак нельзя быть в одной машине с русским. По крайней мере так сказали мне. Это никак не проверить. В конечном счете мое место продали, — рассказал Ломко.

Ранее вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп попал в скандальную базу украинского сайта «Миротворец». Причиной стало его участие в акции поддержки специальной военной операции перед матчем Кубка России. Его также обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Спорт
гонки
паспорт
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший особняк Трампа намерены снести бульдозерами
Военэксперт рассказал, что ВС РФ дает освобождение Рай-Александровки в ДНР
Аэродромы и порты в труху: удары ВС РФ жестко утюжат Украину, что дальше
Слова о Пугачевой и Орбакайте, внебрачный сын, жена в США: как живет Крутой
Набиуллина раскрыла цели ЦБ и Правительства России
Ярче, чем на поле: самые захватывающие фото болельщиков 1-й недели ЧМ-2026
«Не представляю другую эмблему»: известный артист о Тюкавине в «Динамо»
Белоруссия пригрозила Украине после атаки ВСУ на автобус с детьми
Суд в Баку приговорил восьмерых граждан России на сроки до четырех лет
«Нужно держать в здравом уме»: Трамп о своем отношении к Нетаньяху
Умер иллюстратор «Алисы в Стране чудес»
Экс-футболист сборной России назвал фаворитов ЧМ-2026 после первого тура
В Москве воры подрались во время кражи $100 тыс.
Названы возможные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Минюст обновил список иностранных агентов
«Это воровство»: член СВОП о намерении США использовать российские активы
Финансист объяснил, как снижение ключевой ставки скажется на кредитах
Стал известен покупатель госпакета «Южуралзолота» за 93,2 млрд рублей
В Ростовской области полностью выгорел храм
В Минске решили добиться международной оценки атаки на автобус с детьми
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.