Российский гонщик рассказал, почему «Альпин» отказался от контракта с ним

Российский гонщик Владислав Ломко рассказал, что его команды дважды отказывались от него из-за гражданства РФ. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что иногда политическая тема является реальной причиной отказа.

У меня был негативный опыт. В 2022 году фактор паспорта РФ остановил «Альпин» от того, чтобы взять меня в юниорскую программу. Иногда эта политическая тема — просто легкое оправдание, а иногда реальная причина отказа. В 2024 году мы договорились с LMP2. Оказалось, что отец сокомандника работает, условно, с немецким правительством — им вообще никак нельзя быть в одной машине с русским. По крайней мере так сказали мне. Это никак не проверить. В конечном счете мое место продали, — рассказал Ломко.

Ранее вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп попал в скандальную базу украинского сайта «Миротворец». Причиной стало его участие в акции поддержки специальной военной операции перед матчем Кубка России. Его также обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.