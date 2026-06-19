Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 14:45

Петербург оказался в лидерах по закупке рыбы для учреждений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Санкт-Петербург попал в число лидеров по закупке рыбы для учреждений, сообщает «Петербург2». Отмечается, что среднее потребление рыбы в стране пока не дотягивает до оптимальной нормы.

Сообщается, что в последние годы в Петербурге наблюдается рост интереса к разнообразию рыбных продуктов, а в меню учреждений появляются менее привычные виды рыбы. Это связано с изменениями в структуре госзакупок и попытками повысить качество питания.

Всего в 2025 году Петербург, Москва и Краснодарский край закупили почти пятую часть всех госзакупок рыбопродукции в России. Среднее потребление рыбы на одного жителя России составило 25,8 килограмма.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге показатель среднемесячного дохода превысил 133 тыс. рублей. Данные проанализировали с января по апрель 2026 года.

Регионы
Санкт-Петербург
рыба
закупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто-то должен защищать»: Набиуллина сравнила ЦБ с вратарем
Стало известно, как изменилось отношение россиян к поездкам на такси
Петербуржцу вынесли приговор за смертельное ДТП
Столкнувшего ребенка к крокодилу британца отпустили под залог
Иран снова закрыл Ормузский пролив
Врач объяснил, при какой температуре нельзя купаться
Политолог ответил, какие страны ЕС выступают против переговоров с Россией
Набиуллина рассказала о своей болезни
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
Набиуллина раскрыла три сценария по ключевой ставке
Набиуллина объявила о снижении инфляции в России с важной оговоркой
Набиуллина указала на рост одного показателя в экономике
Психолог объяснил, в чем главная проблема приложений для знакомств
Набиуллина объяснила, с чем связан высокий разброс зарплат в России
«Жуткое преступление»: в СНГ ответили на удар БПЛА по автобусу с детьми
«Преступление против Бога»: депутат о гибели девочки в результате атаки ВСУ
Погода в Москве в субботу, 20 июня: комфортное тепло до +21 и дожди
Лоза ответил, какие отечественные исполнители ему нравятся
Город в Сибири столкнулся с нашествием мошкары из-за аномальной погоды
Аналитик объяснил, почему ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.