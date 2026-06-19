Петербург оказался в лидерах по закупке рыбы для учреждений

Петербург оказался в лидерах по закупке рыбы для учреждений

Санкт-Петербург попал в число лидеров по закупке рыбы для учреждений, сообщает «Петербург2». Отмечается, что среднее потребление рыбы в стране пока не дотягивает до оптимальной нормы.

Сообщается, что в последние годы в Петербурге наблюдается рост интереса к разнообразию рыбных продуктов, а в меню учреждений появляются менее привычные виды рыбы. Это связано с изменениями в структуре госзакупок и попытками повысить качество питания.

Всего в 2025 году Петербург, Москва и Краснодарский край закупили почти пятую часть всех госзакупок рыбопродукции в России. Среднее потребление рыбы на одного жителя России составило 25,8 килограмма.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге показатель среднемесячного дохода превысил 133 тыс. рублей. Данные проанализировали с января по апрель 2026 года.