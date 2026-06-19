В Петербурге среднемесячный доход превысил 133 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге показатель среднемесячного дохода превысил 133 тыс. рублей, сообщает Gazeta.SPb. Данные проанализировали с января по апрель 2026 года.

Сообщается, что Петербург вошел в тройку лидеров Северо-Западного федерального округа по уровню зарплат, уступив Ненецкому АО и Мурманской области. Ненецкий автономный округ с показателем 148,9 тыс. рублей оказался на первом месте рейтинга.

Средняя зарплата в Мурманской области составила 136,3 тыс. рублей — регион оказался на втором месте. Также отмечается, что Ленинградская область показала прирост инвестиций 5,2%.

Ранее сообщалось, что самый заметный рост средней заработной платы за последний год зафиксирован в нескольких российских регионах. В число лидеров вошли Магаданская и Калужская области, Чукотка, Москва и Хабаровский край.