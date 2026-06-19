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19 июня 2026 в 03:32

В России назвали регионы с самым заметным ростом зарплат

Магаданская и Калужская области стали лидерами по росту средней зарплаты в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Самый заметный рост средней заработной платы за последний год зафиксирован в нескольких российских регионах, передает ТАСС со ссылкой на Росстат. В число лидеров вошли Магаданская и Калужская области, Чукотка, Москва и Хабаровский край.

В Магаданской области средняя зарплата выросла почти на 36 тыс. рублей и достигла 190,1 тыс. рублей. Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял 154,5 тыс. рублей.

На Чукотке средняя заработная плата увеличилась более чем на 32 тыс. рублей и достигла 246,4 тыс. рублей. Существенный рост также был зафиксирован в Москве, Калужской области и Хабаровском крае.

Ранее стало известно, что сотрудники, использующие в работе навыки искусственного интеллекта, в среднем по миру получают на 16,8% более высокую зарплату, чем их коллеги по тем же профессиям без таких компетенций, говорится в докладе консалтинговой компании PwC. Аналитики изучили данные по множеству стран и отраслей и подтвердили устойчивость этого тренда.

До этого губернатор Калужской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша заявил: сварщики входят в число самых высокооплачиваемых представителей рабочих профессий, а в отдельных отраслях их заработок достигает 500 тыс. рублей. По его словам, такие специалисты работают с самым современным оборудованием.

Россия
Магаданская область
Калужская область
Росстат
зарплаты
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