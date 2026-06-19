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19 июня 2026 в 16:39

Десятилетний ребенок умер после тренировки

Десятилетний мальчик умер после тренировки в Воронежской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В городе Семилуки Воронежской области 10-летний мальчик потерял сознание во время спортивной тренировки и позднее скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по факту смерти 10-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 15 июня во время тренировки ребенок внезапно потерял сознание. Его госпитализировали, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он умер в больнице. В СК добавили, что следователь провел осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъята и изучается документация, назначен комплекс экспертиз.

Ранее в элитном детском саду Энгельса двухлетний ребенок около двух часов находился с отеком Квинке, пока воспитатель принимала состояние за обычную аллергическую реакцию и не предпринимала мер. Когда мать забрала ребенка из группы, она обнаружила сильный отек и покраснение лица, а также то, что мальчику было трудно передвигаться.

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