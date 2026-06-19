«Он казался нормальным»: мать школьницы рассказала о домогательствах врача Мать девочки заявила, что не знала о домогательствах врача в Петербурге

Мать 15-летней школьницы из Петербурга заявила, что не подозревала о том, что знакомый ей с 2006 года остеопат домогался ее дочери во время приемов, сообщает 78.ru. Женщина рассказала, что в разное время работала с детьми врача в качестве сурдопедагога. О домогательствах она узнала случайно.

Во время профилактической беседы с сотрудниками полиции девочка вела себя настороженно, что привлекло внимание правоохранителей. В ходе разговора школьница рассказала, что врач совращал ее непосредственно на приемах. В настоящее время ведется расследование, в рамках которого у матери изъяли телефон, из-за чего она лишена возможности связаться с дочерью.

Он казался нормальным врачом, — заявила женщина.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали москвича, который несколько лет выдавал себя в интернете за 14-летнюю девочку и знакомился с несовершеннолетними мальчиками. По предварительным данным, извращенец создавал фейковые аккаунты в Telegram, VK и различных сервисах знакомств для поиска потенциальных жертв.

До этого полиция на испанском острове Майорка задержала 44-летнего австрийца, который домогался стюардессы после рейса из Мюнхена. Мужчина летел на популярный курорт Европы с группой друзей и вел себя вызывающе на протяжении всего двухчасового полета.