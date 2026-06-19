В Ростовской области полностью выгорел храм Храм Андрея Первозванного сгорел в Ростовской области

Храм Андрея Первозванного полностью сгорел в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, причины пожара устанавливаются, сообщил представитель регионального управления МЧС. Строение выгорело целиком, при этом никто из людей не пострадал.

В 3.46 поступила информация о пожаре в храме Андрея Первозванного на улице Победы, 57Б в городе Каменск-Шахтинский, — сказали в МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в 3:46, и к 7:00 пожарным удалось полностью погасить огонь. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

Ранее в Кузьмолово Ленинградской области в результате пожара сгорели гараж и автомобиль Volkswagen одного из местных жителей. Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном здании, расположенном на территории ГСК «Лада-3». Постройка полностью выгорела изнутри.

До этого пожарные ликвидировали возгорание на месте крушения легкомоторного самолета в Московской области. Воздушное судно потерпело крушение на аэродроме Вихрево во время захода на посадку.