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19 июня 2026 в 17:09

В Ростовской области полностью выгорел храм

Храм Андрея Первозванного сгорел в Ростовской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Храм Андрея Первозванного полностью сгорел в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, причины пожара устанавливаются, сообщил представитель регионального управления МЧС. Строение выгорело целиком, при этом никто из людей не пострадал.

В 3.46 поступила информация о пожаре в храме Андрея Первозванного на улице Победы, 57Б в городе Каменск-Шахтинский, — сказали в МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в 3:46, и к 7:00 пожарным удалось полностью погасить огонь. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

Ранее в Кузьмолово Ленинградской области в результате пожара сгорели гараж и автомобиль Volkswagen одного из местных жителей. Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном здании, расположенном на территории ГСК «Лада-3». Постройка полностью выгорела изнутри.

До этого пожарные ликвидировали возгорание на месте крушения легкомоторного самолета в Московской области. Воздушное судно потерпело крушение на аэродроме Вихрево во время захода на посадку.

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