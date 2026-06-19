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19 июня 2026 в 16:50

Набиуллина раскрыла, когда ЦБ пересмотрит прогноз по ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ пересмотрит прогноз по ключевой ставке в июле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Банк России на июльском заседании пересмотрит прогноз по ключевой ставке с учетом изменений бюджетной политики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ДКП. Она уточнила, что новая оценка будет представлена на опорном заседании и затронет преимущественно 2026–2027 годы.

Как это изменение бюджетной политики повлияет, мы будем делать оценку, на уровень нейтральной ставки. Мы это делаем каждый раз ежегодно перед основными представлениями направлений денежно-кредитной политики. Поэтому действительно сейчас конкретной цифры нельзя сказать, но вот к следующему заседанию, я думаю, будет больше определенности по этому поводу, — сказала Набиуллина.

Набиуллина добавила, что на опорном заседании ЦБ представит обновленный диапазон ставки на 2026–2028 годы. Регулятор оценит необходимую динамику.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ в ходе заседания 19 июня принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Как отметил регулятор, рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Ожидается, что устойчивая инфляция в России сложится на уровне, близком к 4%, во втором полугодии 2026 года.

Власть
Эльвира Набиуллина
Центробанк РФ
ключевая ставка
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