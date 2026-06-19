В Москве воры подрались во время кражи $100 тыс. Baza: в Москве грабители подрались во время кражи $100 тыс.

В Москве грабители поссорились и подрались во время кражи $100 тыс (7,3 млн рублей), сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в районе «Москва-Сити».

В одном из небоскребов комплекса группа иностранцев арендовала офис, выдавая его за пункт обмена валюты. Вскоре к ним обратился житель с намерением обменять $100 тыс. После того, как мужчина отдал деньги, злоумышленники отправились в отдельную комнату для перерасчета. Когда терпение клиента иссякло, он решил поторопить «кассиров», однако к тому моменту они уже скрылись с крупной суммой денег через другой выход.

Во время побега между сообщниками разгорелся конфликт, который перерос в драку около дороги. Один из подельников скрылся с рюкзаком, в котором были сложены деньги, в то время как двое других выясняли отношения на кулаках.

Отмечается, что одного из грабителей уже задержали правоохранительные органы. На текущий момент продолжаются поиски остальных участников преступления.

Ранее сообщалось, что в Иркутске карманник-рецидивист украл 3 млн рублей у местной жительницы в автобусе. Преступление произошло в переполненном автобусе в момент, когда женщина направлялась к банкомату.