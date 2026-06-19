Россиянка лишилась 3 млн рублей после поездки на автобусе В Иркутске карманник-рецидивист украл 3 млн рублей у женщины в автобусе

В Иркутске карманник-рецидивист украл 3 млн рублей у местной жительницы в автобусе, пишет Angarsky со ссылкой на МВД России. Преступление произошло в переполненном автобусе в момент, когда женщина направлялась к банкомату.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе обыска в квартире полицейские обнаружили в стене тайник с более чем 1 млн рублей. Остальную похищенную сумму злоумышленник уже успел потратить. Изъятые деньги вернули потерпевшей. Как выяснилось, у задержанного уже были судимости. Теперь ему грозит срок по статье о краже в крупном размере.

Ранее в Санкт-Петербурге вынесли приговор карманнику, который похищал телефоны у прохожих. Мужчина получил три года в колонии строгого режима.