В Санкт-Петербурге карманнику вынесли суровый приговор

В Санкт-Петербурге карманника приговорили к трем годам строгого режима

В Санкт-Петербурге вынесли приговор карманнику, который похищал телефоны у прохожих, сообщает Мойка78. Мужчина получил три года в колонии строгого режима.

Сообщается, что фигурант похитил у прохожих три телефона стоимостью 100 тыс., 5 тыс. и 13 тыс. рублей с июня по октябрь 2025 года. Его смогли задержать сотрудники правоохранительных органов при попытке совершения нового преступления.

Обвиняемый полностью признал вину. Суд учел, что фигурант ранее был судим за преступления средней тяжести, и, так как предыдущая судимость не была снята или погашена, мужчину признали рецидивистом.

